كورونا.. الكويت تسجل أول إصابة بـ"أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، إن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية التي تم تسجيل إصابات فيها بمتحور أوميكرون، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في وقت سابق، مؤكدا أن المسافر يخضع للحجر الصحي المؤسسي منذ قدومه إلى الكويت وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

وأوضح أنه تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال السند إن الدراسات أثبتت فعالية الجرعة التعزيزية في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة، داعيا إلى تجنب التجمعات غير الآمنة ومداومة تطهير اليدين وتغطية الفم والأنف وتجنب السفر إلا للضرورة متمنيا للجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.