كورونا المتحور يظهر في دول جديدة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ80 مليون إصابة ، حسب أحدث إحصاء لوكالة “رويترز”

وأصيب أكثر من 80.86 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و769444.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

146 ألف إصابة جديدة بأمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 145.959 إصابة مؤكدة و1.345 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19.055.869 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 332.246 حالة وفاة.

باكستان تسجل أول 3 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلن مسؤولون في باكستان، الثلاثاء، تسجيل البلاد أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

وتم تأكيد إصابة ما لا يقل عن 3 حالات بالسلالة الجديدة في إقليم السند جنوبي البلاد، وكان المرضى الثلاثة عادوا مؤخرا من بريطانيا.

ومن جانبه، قال ميران يوسف، المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند، إن “العينات التي تم أخذها من 3 عائدين من المملكة المتحدة، تُظهر تطابقا بنسبة 95% مع سلالة فيروس كورونا الجديدة (القادمة) من المملكة المتحدة”.

الهند تسجل 6 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت الهند، الثلاثاء، أنها سجلت إصابة 6 أشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الهندية أن المرضى الستة معزولون، مضيفة أنه يجري حالياً تعقب زملائهم المسافرين.

وأوضح البيان: “تم وضع معارفهم المقربين في الحجر الصحي أيضاً”.

وقالت الوزارة إن الهند علّقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري لكن قرابة 33 ألف مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني قبل سريان الحظر.

12892 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 12892 حالة إلى مليون و664726.

وأضاف المعهد أنه سجل 852 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 30978.

عدد قياسي للوفيات بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، عدداً قياسياً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 40 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 859.

وتكافح البلاد موجة ثالثة من العدوى مركزها دور لرعاية المسنين وسجن في العاصمة سيؤول.

ووعد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتسريع إطلاق برنامج تطعيم بعد رصد سلالة من الفيروس لها علاقة بارتفاع سريع في حالات العدوى في بريطانيا.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58725.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن سلطات كوريا الجنوبية قولها اليوم إنها وقعت اتفاقا مع شركة موديرنا للحصول على جرعات من لقاح الوقاية من كوفيد-19 تكفي 20 مليون شخص.