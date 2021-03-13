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كورونا.. انخفاض الإصابات بالسعودية والإمارات تتجاوز 6 ملايين جرعة لقاح

13 - مارس - 2021
انخفاض عدد إصابات كورونا في السعودية

انخفاض عدد إصابات كورونا في السعودية

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تواصل السعودية تسجيل الأرقام المنخفضة بوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة بالمملكة عن تسجيل 351 إصابة جديدة بالفيروس  .

وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عن رصد 7 وفيات بسبب التأثر بأعراض الوباء.

ولفتت إلى تعافي 239 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 372456 حالة.

الإمارات تقدّم 53836 جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 53,836 جرعة من لقاح “كوفيد-19″خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,516,723 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 65.89 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19

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