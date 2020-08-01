كورونا بأمريكا.. أكثر من 4.5 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 153 ألف

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أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد ، وأكثر من 1440 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (00,30 ت غ)، السبت.

وسجلت الولايات المتحدة، الجمعة، 1442 وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد .

وهذا رابع يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تحدث بياناتها باستمرار.

والولايات المتحدة التي تعد المتضرر الأول من جراء الفيروس في العالم، باتت تسجل ما مجموعه 153,268 وفاة بكوفيد-19.

كذلك، سجلت البلاد 69,160 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأميركية منذ بداية الوباء أكثر من 4.5 ملايين.

وبعد أن شهدت تحسّنًا أواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتحدة الارتفاع منذ نهاية يونيو، وطوال شهر يوليو الذي انتهى الجمعة، خصوصًا في جنوب البلاد وغربها.

وقالت وزارة الصحة بولاية إيلينوي إن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع نحو ألفي حالة في الولاية يوم الجمعة فيما يعد أكبر زيادة يومية منذ مايو. وشهدت ولاية إنديانا المجاورة في الغرب الأوسط زيادة بلغت 901 في حالات الإصابة الجديدة، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأعلنت 4 ولايات أميركية عن زيادات قياسية في عدد حالات الوفاة يوم الجمعة من بينها فلوريدا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة نقطة ساخنة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت فلوريدا أيضا 9007 حالات إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها أكثر من 470 ألف حالة، لتصبح ثاني أعلى ولاية بعد كاليفورنيا في عدد حالات الإصابة.