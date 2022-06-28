كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 541 مليوناً والوفيات 6 ملايين و740188

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 541.39 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و740188.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 1014872 86953419

الهند 525020 43407046

البرازيل 670405 32078638

فرنسا 149317 30062831

ألمانيا 140677 27711485

المملكة المتحدة 177977 22239694

روسيا 806273 18421564

كوريا الجنوبية 24647 18329448

إيطاليا 168018 18128044

تركيا 98996 15085742

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

41 – العراق 25233 2341053

46 ‬‬‬‬- الأردن 14068 1699003