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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 541 مليوناً والوفيات 6 ملايين و740188

منذ 8 دقائق
كورونا يواصا انتشاره حول العالم

كورونا يواصا انتشاره حول العالم

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 541.39 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و740188.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق    إجمالي الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة      1014872              86953419
الهند                     525020               43407046
البرازيل                  670405               32078638
فرنسا                    149317              30062831
ألمانيا                    140677              27711485
المملكة المتحدة      177977              22239694
روسيا                    806273              18421564
كوريا الجنوبية           24647               18329448
إيطاليا                    168018             18128044
تركيا                      98996               15085742

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها    عدد الوفيات    عدد الإصابات
41 – العراق         25233          2341053
46 ‬‬‬‬- الأردن          14068         1699003

    المصدر :
  • رويترز

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