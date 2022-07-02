كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 544.91 مليون والوفيات 6 ملايين و746636

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 544.91 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و746636.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 1016427 87476822
الهند 525139 43469234
البرازيل 671416 32358018
فرنسا 149533 30485750
ألمانيا 141087 28186235
المملكة المتحدة 177977 22239967
إيطاليا 168353 18523111
روسيا 806495 18433394
كوريا الجنوبية 24555 18368857
تركيا 98996 15085742
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
41 – العراق 25241 2348662
46 - الأردن 14068 1699197