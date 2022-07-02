السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 544.91 مليون والوفيات 6 ملايين و746636

منذ 8 دقائق
كورونا يواصا انتشاره حول العالم

كورونا يواصا انتشاره حول العالم

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 544.91 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و746636.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق    إجمالي الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة       1016427               87476822
الهند                     525139                 43469234
البرازيل                   671416                32358018
فرنسا                    149533                30485750
ألمانيا                     141087                28186235
المملكة المتحدة        177977               22239967
إيطاليا                     168353                18523111
روسيا                     806495                18433394
كوريا الجنوبية            24555                 18368857
تركيا                       98996                  15085742

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها    عدد الوفيات    عدد الإصابات

41 – العراق         25241         2348662
46 ‬‬‬‬- الأردن          14068         1699197

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