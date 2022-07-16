الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 556.52 مليون والوفيات 6 ملايين و780499

منذ 41 دقيقة
كورونا يواصا انتشاره حول العالم

كورونا يواصا انتشاره حول العالم

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 556.52 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و780499.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق    إجمالي الوفيات    عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة           1023802                89166150
الهند                          525604                 43710027
البرازيل                       674482                 33076779
فرنسا                        150468                 31751941
ألمانيا                        142213                  29423414
المملكة المتحدة          177977                  22243056
إيطاليا                        169601                 19887543
كوريا الجنوبية               24696                  18641278
روسيا                       807084                  18476477
تركيا                         99057                    15180444

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها    عدد الوفيات    عدد الإصابات
41 – العراق              25261          2396707
46 ‬‬‬‬- الأردن               14069          1702661

    المصدر :
  • رويترز

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