كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 556.52 مليون والوفيات 6 ملايين و780499

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 556.52 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و780499.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 1023802 89166150
الهند 525604 43710027
البرازيل 674482 33076779
فرنسا 150468 31751941
ألمانيا 142213 29423414
المملكة المتحدة 177977 22243056
إيطاليا 169601 19887543
كوريا الجنوبية 24696 18641278
روسيا 807084 18476477
تركيا 99057 15180444
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
41 – العراق 25261 2396707
46 - الأردن 14069 1702661