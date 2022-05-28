كورونا حول العالم.. الوفيات تقترب من حاجز الـ”7 ملايين” حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 525.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و698157.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 1005108 83858261

الهند 524539 43147530

البرازيل 666180 30880512

فرنسا 148084 29074214

ألمانيا 138736 26191989

المملكة المتحدة 177977 22238713

روسيا 804114 18315292

كوريا الجنوبية 24103 18053287

إيطاليا 166476 17355119

تركيا 98727 15019845

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 – العراق 25218 2327665

45 ‬‬‬‬- الأردن 14066 1696359