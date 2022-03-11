كورونا.. صوَر صادمة من هونغ كونغ تذكّر ببداية الجائحة

نشرت صحف أجنبية صورا صادمة قالت انها من هونغ كونغ وتظهر أكياسا تحتوي على جثث متوفين بسبب كورونا في أحد المستشفيات.

وتظهر الصور أكياس الجثث في الغرفة ذاتها التي يقبع فيها مصابون أحياء، بسبب عدم توفر أماكن شاغرة، بينما ترتفع الوفيات في المدينة وسط معدلات منخفضة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأفاد احد افراد الطاقم الطبي وسائل اعلامية بأن الصور اتخذت في احدى غرف الطوارئ في مستشفى “الملكة اليزابت” في هونغ كونغ، وانتشرت على نطاق واسع اليوم الجمعة.

الصورة التي التقطت في وقت سابق من الشهر الجاري، تظهر ٦ أكياس تحتوي على جثث ملقية الى جانب المرضى الذين ما زالوا يتلقون الرعاية الصحية.

وعادت أعداد الاصابات الى التزايد في الصين، وقد كشفت السلطات الصحية تسجيل اكثر من ٢٩ ألف اصابة جديدة وحوالي ١٩٦ وفاة يوم الجمعة.

في السياق، قالت ادارة المستشفى ان الجثث لا يمكن نقلها فورا الى المدافن في بعض الاحيان، مضيفة ان المستشفى قد عالجت الوضع الظاهر في الصور.

وقد أملت “سارة هو” احدى المسؤولات في المستشفى ان يتفهم الناس ان المستشفيات الرسمية تقوم ما بوسعها للسيطرة على الوضع الصحي، معربة عن أسفها للمرضى الذين ما زالوا تحت الرعاية الصحية.

وأفادت المعطيات بأن المشافي في هونغ كونغ تواجه ضغطا كبيرا، ولم تعد قادرة على استقبال مزيد من المرضى فيما تشير المعلومات الى ان المدينة تسجّل أعلى معدل وفيات في العالم.