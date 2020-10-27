كورونا..طوارئ في أسبانيا ووفيات جديدة بالبرازيل

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره ، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الإصابات مع دخول فصل الشتاء وعدم التوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس القاتل .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا زادت 52188 حالة خلال مطلع هذا الأسبوع، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و98320 حالة.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 279 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35031 حالة، بحسب الوزارة.

وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من الأحد مما سمح بفرض حظر تجول ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.

16 إصابة جديدة في الصين

قالت السلطات الصحية في الصين إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، انخفاضا من 20 حالة في اليوم السابق.

وانخفض أيضا عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 50 من 161 حالة تم الإعلان عنها في اليوم السابق وسط موجة جديدة من الإصابات بلا أعراض التي يتم رصدها في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية.

وقالت السلطات في شينجيانج على نحو منفصل إنه تم تسجيل 26 حالة جديدة بلا أعراض في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، انخفاضا من 137 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات مؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 85826 حالة حتى الآن في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

4166 إصابة جديدة في المكسيك.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 4166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و247 وفاة في البلاد، مما يرفع العدد الرسمي للإصابات إلى 895326 حالة، والوفيات إلى 89171 وفاة.

ويقول مسؤولو الصحة إن‭ ‬من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.

263 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و263 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البرازيل إلى 5.4 مليون حالة منذ بدء الجائحة في حين وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 157397 وفاة، وفقا لبيانات الوزارة.