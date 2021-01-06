كورونا عالمياً.. الإصابات تلامس 86 مليوناً والوفيات تقترب من المليونين

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، الأمر الذي دفع العديد من الدول للعودة إلى الإغلاق الشامل لكبح جماح الفيروس.

وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 85.9 مليون شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و860249 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ولاتزال الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الوباء، بأكثر من 20 مليون حالة إصابة، تليها الهند بأكثر من 10 ملايين إصابة، فيما تأتى البرازيل في المركز الثالث بأكثر من 7.7 مليون إصابة.