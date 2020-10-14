كورونا في إيران.. أعلى معدل وفيات بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 279 حالة وفاة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ فبراير/شباط، ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا 29349.

وقالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم الوزارة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن الوزارة سجلت 4830 إصابة جديدة في الأربع والعشرين الساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 513219.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي للتلفزيون، إنه سيجري فرض حظر على الانتقالات لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس في خمس مدن منها طهران حيث بلغ التفشي أعلى مستوياته.

وحذر نمكي من “شهور صعبة للغاية” ستشهدها البلاد التي أعلنت أول حالتي إصابة ووفاة بالفيروس يوم 19 فبراير/ شباط.

وفي محاولة للحد من حالات الإصابة المتزايدة، فرضت إيران وضع الكمامة في الأماكن العامة في طهران وحذرت من فرض غرامة على المخالفين. وتعتزم السلطات تطبيق ذلك في مدن كبرى أخرى.