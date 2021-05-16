كورونا في إيران.. قلق من الموجة الخامسة نتيجة بطء التطعيم

أكد المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران “علي رضا رئيسي” وجود 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في إيران، وحالة إصابة في محافظة أذربيجان الغربية. مضيفاً أن أكبر المخاوف في هذا المجال كانت في المحافظات الجنوبية والشرقية، وفق ما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وقال رئيسي في برنامج تلفزيوني، مساء أمس السبت: “إن محافظتي هرمزكان وبلوشستان ليس بهما اتجاه تنازلي كبير وقد توقفت إلى حد ما”.

وتابع أنه إذا لم تتم السيطرة على انتشار كورونا المتحور في محافظات بوشهر وخوزستان وخراسان الجنوبية وكرمان وبلوشستان، فهناك خطر انتشاره “إلى أجزاء أخرى من البلاد”.

وقال جواد آقازاده، رئيس جامعة أذربيجان الغربية للعلوم الطبية، لوكالة أنباء “إرنا”، اليوم الأحد 16 مايو (أيار): “ظلت حالات رقود مرضى كورونا في مستشفيات أذربيجان الغربية، في حدود ثلاثة أرقام، خلال الأسابيع الستة الماضية”.

وقال أمر الله مرداني، أمين مجلس صحة الأهواز، إن “الزيارات العائلية تسببت في 60 في المائة من حالات الإصابة بمرض كورونا في الأهواز”، مضيفًا أن تفشي كورونا في هذه المدينة من المرجح أن يصل إلى ذروته في الأسبوعين المقبلين. وعزا سبب تفشي المرض إلى الزيارات الأخيرة بمناسبة عيد الفطر.

وقال فرهاد أبولنجاديان، رئيس جامعة جندي شابور الأهواز للعلوم الطبية، اليوم الأحد، إن اثنين من أفراد طاقم سفينة برازيلية دخلت ميناء الإمام مصابان بكورونا، لكن “ليس من الواضح ما إذا كان هذان الشخصان مصابين بالنوع المتحور أم لا”.

كما وصف مسعود مرداني، عضو اللجنة العلمية بالمقر الوطني لمكافحة كورونا، الوضع في المدن ذات اللون البرتقالي (الخطير) بأنه “هش”.

وقال مرداني إن زيارات مرضى كورونا للمستشفيات “لا تزال مرتفعة”، و”قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة فقط مما كانت عليه في الذروة الرابعة”.

وأضاف لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد: “ستحدث الموجة الخامسة بالتأكيد إذا لم يتم اتباع البروتوكولات الصحية”.

كما أكد عضو اللجنة العلمية بالمقر الوطني لمكافحة كورونا على أن معدل وفيات كورونا اليومي المكون من ثلاثة أرقام “سيستمر على الأرجح لمدة شهر”.

وكتبت صحيفة “همشهري”، ومقرها طهران، في تقرير بعنوان “خطوة قبل الذروة الخامسة” نقلاً عن الخبراء قولهم: “بالنظر إلى ظروف التجمعات الانتخابية، سنواجه موجة كورونا القادمة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة”.