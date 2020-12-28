استمع لاذاعتنا

كورونا في البرازيل.. إصابة نائب الرئيس وتسجيل 344 وفاة جديدة

منذ 27 دقيقة
نائب رئيس البرازيل هاميلتون موراو

نائب رئيس البرازيل هاميلتون موراو

A A A
طباعة المقال

أثبتت الفحوصات إصابة هاميلتون موراو، نائب الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا، بينما سجلت البلاد 344 وفاة جديدة بكوفيد-19.

وموراو هو أحدث مسؤول برازيلي كبير يصاب بالفيروس. فقد أصيب الرئيس جايير بولسونارو، المشكك البارز في فيروس كورونا، في يوليو وتعافى من المرض.

وقال مكتب نائب الرئيس في بيان إن نتائج الفحوص التي خضع لها موراو جاءت إيجابية الأحد، وإنه سيعزل نفسه في جابورو، مقر إقامته الرسمي.

وفي إطار منفصل، قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 18479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و344 وفاة مرتبطة به خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت إجمالا نحو 7.5 مليون حالة إصابة مؤكدة و19139 وفاةمن جراء تفشي فيروس كورونا.

والبرازيل هي ثاني أكثر دول العالم تضررا من كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة بتسجيلها ما يزيد عن 188 ألف وفاة نتيجته.

    المزيد من أخبار العالم

    أعمال عنف دامية تشهدها غينيا
    11 قتيلا بأعمال عنف طائفية في جنوب غينيا
    جنوب أفريقيا تسجل مليون إصابة بكورونا
    كورونا
    جنوب أفريقيا تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا
    بريطانيا تتجه لفرض اجراءات جديدة لمواجهة كورونا
    كورونا
    دعوات للحكومة البريطانية بفرض الإغلاق العام لمواجهة كورونا المتحور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتامين د
    هل تناول فيتامين “د” يحمي من فيروس كورونا؟
    كورونا يرواغ من جديدة بسلالة متحورة أكثر فتكا
    كورونا
    وفيات وإصابات سلالة كورونا المتحورة سترتفع في 2021.. إلا إذا
    تحذير للرجال من علامتين قد تدلان على سرطان البروستات
    تحذير للرجال من سرطان البروستات.. لا تتجاهلوا هاتين العلامتين