كورونا في السعودية.. أدنى حصيلة للإصابات منذ شهر أبريل

تراجع الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في السعودية

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عند تسجبل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وهي أدنى حصيلة يومية للإصابات تسجلها المملكة منذ أبريل الماضي ، ليصل إجمالي الحالات إلى 339267.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية شفاء 593 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس المستجد 325330 حالة.

كما سجلت الوزارة 25 وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5043 حالة.

كان وزير التعليم في السعودية الدكتور حمد آل الشيخ، أعلن استمرار الدراسة “عن بعد” إلى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: “تأكيداً على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس⁧ كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية، فقد صدر الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة”.