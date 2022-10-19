كورونا في الصين.. تسجيل المزيد من الإصابات في شنغهاي وشنتشن

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين (الأربعاء 19-10-2022) تسجيل 996 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الثلاثاء هي 247 إصابة مصحوبة بأعراض و749 دون أعراض.

وسجلت البلاد 951 إصابة في اليوم السابق منها 250 مصحوبة بأعراض و701 بلا أعراض.

ولم ترصد أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الثلاثاء 256515 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي العاصمة بكين أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 34 إصابة مصحوبة بأعراض وثماني إصابات دون أعراض مقابل 14 حالة مصحوبة بأعراض وأربع بلا أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، ذكرت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي الصيني سجل إصابة واحدة مصحوبة بأعراض و14 بلا أعراض، مثل اليوم السابق تماما.

أما مركز شنتشن للتكنولوجيا الواقع في جنوب الصين فقد رصد 20 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19، مثل اليوم السابق أيضا.