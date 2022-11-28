كورونا في الصين.. رقم قياسي جديد رغم كل الإجراءات الحكومية

قالت لجنة الصحة الوطنية (الاثنين 28-11-2022) إن الصين سجلت أمس الأحد خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 40347 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض 36525 بلا أعراض.

وسجلت الصين 39791 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36082 بلا أعراض.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 40052 إصابة محلية جديدة منها 3748 مصحوبة بأعراض و36304 بلا أعراض ارتفاعا من 39506 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مقارنة مع حالة وفاة واحدة قبل يوم ليبقي العدد الإجمالي للوفيات 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 311624 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ولا تزال مدن كبرى مثل تشونغتشينغ وقوانغتشو تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل آلاف الإصابات بينما تم تسجيل مئات الإصابات في عدة مدن في أنحاء البلاد أمس الأحد.

وقالت الحكومة المحلية في العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين إن المدينة سجلت 840 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و3048 إصابة بلا أعراض أمس الأحد.

وتم تسجيل 747 إصابة مصحوبة بأعراض و3560 إصابة بلا أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن مدينة شنغهاي الصينية سجلت 16 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض و128 إصابة بلا أعراض أمس الأحد مقارنة مع 11 إصابة مصحوبة بأعراض و119 بلا أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة قوانغتشو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة والواقعة بجنوب الصين سجلت 199 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض و7166 بلا أعراض مقارنة مع 146 إصابة مصحوبة بأعراض و 7266 بلا أعراض في اليوم السابق.

وقالت سلطات الحكم المحلي إن مدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة 8661 إصابة محلية جديدة بكوفيد-19 بزيادة 15 في المئة تقريبا عن 7721 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت سلطات الحكم المحلي أن تشونغتشينغ سجلت 238 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض و9447 بلا أعراض مقارنة مع 194 إصابة بأعراض و8667 بلا أعراض في اليوم السابق.