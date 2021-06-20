كورونا في روسيا.. ارتفاع مقلق لعدد الإصابات

لا يزال فيروس كورونا يفتك بالآلاف إثر انتشار وباء كورونا بشكل كبير في روسيا. وسجل فريق العمل الوطني الروسي المختص بمكافحة فيروس كورونا السبت 17906 حالات إصابة جديدة بالفيروس، بواقع أكثر من ضعف العدد اليومي للإصابات منذ مطلع يونيو الحالي.

وسجل أكثر من نصف الإصابات الجديدة في موسكو، حيث تضاعف عدد الحالات ثلاث مرات هذا الشهر. وأثار ارتفاع عدد حالات الإصابة القلق بين المسؤولين الذين شددوا الإجراءات بغية عرقلة التفشي.

وأمرت موسكو والمنطقة المحيطة بها ومنطقتان روسيتان أخريان هذا الأسبوع بتلقيح إلزامي للعاملين في قطاعات التجزئة والتعليم وقطاعات الخدمات الأخرى.

كما أغلقت موسكو صالات الطعام الكائنة في مراكز التسوق، وقصرت عمل المطاعم والحانات في العاصمة على توصيل الطلبات من 11 مساء حتى 6 صباحا.

يقاوم الروس على نطاق واسع التطعيمات ولم يتلق سوى حوالي 12 بالمائة من السكان جرعة لقاح.