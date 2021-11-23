كورونا في فرنسا.. زيادة هائلة في معدل الإصابات!

سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ آب، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة رغم فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية.

وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 آب.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران لأعضاء البرلمان مبلغا عن الزيادة قبل نشر الأرقام: “سنعلن عن 30 ألف إصابة على مدى 24 ساعة. هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، تدل، للأسف، على أننا دخلنا بالفعل في موجة خامسة من الجائحة”.

وقفزت الإصابات اليومية الجديدة بمعدل 54 في المئة مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي.

يشار إلى أن الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، كان قد حذر في حديث تلفزيوني عبر قناة “Cnews” من أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت بطريقة “فجائية”، مشيرا إلى “زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مدى أسبوع بنحو 80 بالمائة”.