كورونا في مصر.. إصابات جديدة ووفاة مرضى بعد إغلاق إمدادات الأكسجين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الجمعة تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الحصيلة اليومية ترفع إجمالي عدد الإصابات إلى 139 ألفاً و471 إصابة، كما ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7687 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 721 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112826.

وفي عدد من المصابين بفيروس كورونا من الموجودين داخل غرف العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الغربية شمال مصر، بعد توقف إمدادات الأكسجين.

وأفاد معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أن نحو 6 أشخاص مصابين بفيروس كورونا لقوا حتفهم بسبب توقف الأوكسجين الصناعي داخل مستشفى زفتي العام بمحافظة الغربية.

وذكروا أن موظفًا أقفل ”محبس الأوكسجين العمومي مدة 10دقائق ما أدى الى انخفاض ضغط الأوكسجين في المستشفي أثناء تعبئة الخزانات“.

وتعليقا على تلك الأنباء، قال مدير مستشفى زفتي العام، محمد الجوهري، إن ما تم تداوله عن وفاة 6 أشخاص غير صحيح، موضحا وجود حالتي وفاة فقط، بحسب موقع القاهرة 24.

وقال إن الحالات الحرجة، التي تأثرت وتوفيت،“ حالتان فقط ”، لرجل يبلغ من العمر 67 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 58 عاما، وحالتهما كانت متدهورة وحرجة منذ عدة أيام، حيث إن الرئة لديهما مدمرة“.

وأوضح الجوهري أنه ”أثناء قيام الشركة المختصة بملء تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى، يتم خفض ضغط الأكسجين، وهو ما لا تتحمله الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا“.