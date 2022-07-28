الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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كورونا يتفشى في روسيا.. أعلى إصابات يومية منذ أشهر

منذ 40 دقيقة
روسيا تسجل أرقام قياسية بكورونا

روسيا تسجل أرقاما قياسية بكورونا

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في وقت يعتبر فيه البعض أن فيروس كورونا قد زال، حيث رفعت معظم الدول القيود، إلا أن هذا الفيروس الذي حصد أرواح الملايين لا يزال يتفشى بين الشعوب خاصة بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من التفلت من القيود واخذ الحذر من تفشي الفبروس مجددا.

وقد أعلنت السلطات الروسية اليوم الواقع في 24 تموز 2022 عن تسجيل 11515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 13 أبريل نيسان.

كما قال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 41 توفوا بسبب الفيروس خلال اليوم السابق.

وسجلت روسيا 18 مليونا و565551 إصابة بفيروس كورونا منذ أبريل نيسان 2020، بداية ظهور الجائحة في البلاد.

وأعلنت روسيا هذا الشهر رفع جميع القيود التي فُرضت لمكافحة انتشار كوفيد-19، بما في ذلك شرط وضع الكمامات مشيرة إلى انخفاض مطرد في الوفيات الناجمة عن الفيروس.

إلا أنها لم تستبعد إعادة فرض القيود إذا تدهور الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

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