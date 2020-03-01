“كورونا” يتمدد بين المسؤولين الإيرانيين..إصابة جديدة لنائبة في البرلمان

تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المسؤولين الإيرانيين فبعد وفاة النائب، محمد علي رمضاني، جراء إصابته، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت معصومة آقابور عليشاهي، النائبة في البرلمان الإيراني، إصابتها أيضاً.

وأضافت النائبة عن مدينة شبستر، أنها شاركت في اجتماعات البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، وأن أعراض الفيروس ظهرت عليها منذ الأربعاء، مؤكدة أنها تلقت نتائج تحاليلها صباح السبت.

يأتي هذا بعد إصابة 5 نواب سابقين، بحسب ما أكد المتحدث باسم البرلمان، أسد الله عباسي.

وأوضح المتحدث إصابة خمسة من أصل مئة نائب خضعوا للفحوص، داعياً بقية المشرعين لإجراء تحليل الكشف عن الفيروس المستبد الذي تفشى في عدد من المدن الإيرانية، وسط اتهامات للسلطة بالتكتم عن الأعداد الحقيقية للمصابين.

وكان البرلمان علق سابقاً اجتماعاته تفاديا لتفشي كورونا بين النواب ومسؤولين آخرين.

يذكر أن كلاً من النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أعلنوا في وقت سابق إصابتهم بالفيروس.

كما توفي الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، هادي خسرو شاهي، الخميس بالقاهرة، إثر إصابته بكورونا في مدينة قم وخضوعه للعلاج منذ أيام في مستشفى مسيح دانشفاري بالعاصمة طهران، وفق وكالة “إرنا”.

إلى ذلك، أفادت وكالة “إرنا” قبل أيام بإصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار.