الثلاثاء 6 شوال 1442 ﻫ - 18 مايو 2021 |
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كورونا “يتوحش” في الهند

منذ 10 دقائق
الهند تواجه وضعا صعبا مع تفشي كورونا

الهند تواجه وضعا صعبا مع تفشي كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند تجاوز 25 مليون حالة، في حين بلغ عدد الوفيات اليومية مستوى قياسيا تجاوز 4.3 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة.

واشار البيان “تم تسجيل 263533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بكورونا مستوى قياسيا عند 4329 حالة”، مضيفة أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون إصابة، بينما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 278719.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة الإصابات مستوى 25 مليون إصابة، وذلك بحسب “رويترز”.

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