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كورونا يحصد المزيد ضحاياه حول العالم

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2021 9:40 صباحًا
عداد كورونا لا يتوقف

عداد كورونا لا يتوقف

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رغم التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي فرضتها العديد من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا ، إلا أن الفيروس القاتل يواصل انتشاره .

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 87 مليونا و643 ألفا و393 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و891 ألفا و690 وفاة، حتى الخميس.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 63 مليونا و132 ألفا و35 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

الصين تسجل أكبر زيادة في الإصابات

سجلت الصين الخميس أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا في أكثر من 5 أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين الخميس، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63 مقارنة مع 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 يوليو/ تموز عندما تم تسجيل 127 حالة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء التفشي في أواخر عام 2019 إلى 87278 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

زيادة كبيرة في إصابات ووفيات المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 13345 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1165 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و479 ألفا و835 إصابة و129 ألفا و987 وفاة.

والزيادة الجديدة في الإصابات والوفيات هي الأعلى المسجلة في يوم واحد، باستثناء زيادة لمرة واحدة في أكتوبر/ تشرين الأول قالت الحكومة إنها كانت نتيجة تغييرات منهجية.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

1242 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل الأربعاء إنها سجلت 63430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1242 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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