كورونا يرافق العالم في احتفالات عيد الميلاد للعام الثاني على التوالي

بالرغم من استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي وتفشي متحورات وطفرات جديدة من الفيروس،يحتفل مليارات من سكان العالم، السبت، بعيد الميلاد وسط إغلاقات وتدابير احترازية تم اتخاذها في معظم الدول.

ومن ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، استذكر البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، ظهر السبت، المآسي “الهائلة” و”المنسية” الجارية في سوريا واليمن في خضم النزاعين اللذين أوديا بحياة “عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين”.

وقال البابا، خلال استعراضه التقليدي لصراعات العالم قبل مباركة المدينة والعالم كما يفعل كل عام: “نسمع صرخة الأطفال ترتفع في اليمن حيث تجري بصمت، ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم”.

من جهة أخرى، دعا الحبر الأعظم إلى “الحوار” من أجل “تجنب اندلاع جديد لنزاع طويل الأمد” في أوكرانيا.

وكان البابا الأرجنتيني (85 عاما) ترأس قداس عيد الميلاد التقليدي، مساء الجمعة، في كاتدرائية القديس بطرس في روما أمام حوالى ألفي شخص وضعوا كمامات.

وقد دعا خصوصا المؤمنين إلى “إعادة اكتشاف الأشياء الصغيرة في الحياة” في دعوة جديدة إلى التواضع.

حضر سفراء وممثلو طوائف مسيحية أخرى الاحتفال بلغات عدة، بمشاركة أكثر من مئتي كاهن وأسقف وكاردينال بكماماتهم. وتابع عشرات من الأشخاص الذين لم يحصلوا على تذاكر، القداس على شاشات عملاقة مثبتة في ساحة القديس بطرس.

في مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية، تجمع مئات الأشخاص رغم البرد، في ساحة المهد لمتابعة عرض الكشافة الفلسطينيين.

وفي الفلبين ووسط بركة مياه، أحيا الأب ريكاردو فيرتودازو قداس عيد الميلاد في كنيسته التي دمرها الإعصار راي الذي أودى بحياة نحو 400 شخص وتسبب بتشريد عشرات الآلاف. وصلى عشرات من أجل الحصول على مأوى وطعام وطقس أرحم.

وقالت جوي باريرا التي حضرت مع زوجها القداس في كنيسة سان إيسيدرو لابرادور في أليجريا بجزيرة مينداناو: “المهم هو أننا جميعا سالمون”.

إلغاء آلاف الرحلات

وقد ألغت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة جوية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في عيد الميلاد بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كوفيد-19 مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.

وذكر موقع (فلايت أوير) على الإنترنت أن شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة الذي يوافق عشية عيد الميلاد، وهو عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا. وتم تأخير نحو عشرة آلاف رحلة أخرى.

وقال الموقع إن 1799 رحلة في يوم عيد الميلاد ألغيت حول العالم، بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة الأحد.

وتمثل الحركة الجوية التجارية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة، في الأيام الأخيرة، بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار والذي تم اكتشافه لأول مرة في نوفمبر، ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات في الولايات المتحدة، وما يصل إلى 90 في المئة في بعض المناطق مثل الساحل الشرقي.

وذكر إحصاء لرويترز إن متوسط عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع 45 في المئة إلى 179 ألف إصابة يوميا خلال الأسبوع الماضي.

جرعة رابعة

في أميركا اللاتينية، أعلن الرئيس التشيلي المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا أن بلاده ستبدأ بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكورونا اعتبارا من فبراير، بدءا من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وفي الإكوادور، أصبح التطعيم ضد مرض كوفيد إجباريا اعتبارا من سن الخامسة، للمرة الأولى في العالم لهذه الفئة العمرية.

حتى الآن لم تفرض التطعيم الإلزامي سوى قلة من الدول.

وتسبب الوباء في وفاة حوالى 5,4 ملايين شخص في العالم منذ نهاية 2019، حسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة. لكن منظمة الصحة العالمية تقدر أن الخسائر الحقيقية قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات.

وتسارع انتشار الوباء بشكل أكبر في جميع مناطق العالم تقريبا خلال الأسبوع الماضي، باستثناء الشرق الأوسط وآسيا حسب قواعد بيانات فرانس برس.

وأخيرا، سجلت الصين 140 إصابة جديدة بكورونا في أكبر عدد من الحالات التي ترصدها منذ أربعة أشهر بينما تسعى السلطات لاحتواء الوباء في العديد من المناطق، بما في ذلك مدينة شيآن، حيث فرضت إجراءات حجر على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة.