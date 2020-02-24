كورونا يرعب البورصات الأوروبية.. وميلانو تخسر 5%

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واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح بـ 3.4% عند 4.670 نقطة.

وانخفضت بورصة ميلانو بنحو 5% بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران ارتفاعات كبيرة في عدد الإصابات خلال مطلع الأسبوع. وفي كوريا الجنوبية حالياً ما يزيد عن 760 حالة، وفي إيطاليا أكثر من 150 وفي إيران 43.

وتبدي منظمة الصحة العالمية حالياً قلقها بشأن تنامي أعداد الإصابات التي لا تربطها علاقة مباشرة مع مركز التفشي في الصين.

وتراجعت عملات آسيوية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى في 11 عاماً في التعاملات المبكرة ونزل الدولار النيوزيلاندي نصفا بالمئة، قبل أن يتعافى قليلا، بجانب اليوان مع أنباء عن تقليص أقاليم صينية لقيود الطوارئ.

لكن ذلك التيسير قدم القليل من الدعم في مكان آخر، مع نزول الوون الكوري الجنوبي نحو واحد بالمئة لأدنى مستوى في ستة أشهر.

واقتفت الروبية الإندونيسية، المحمية إلى حد كبير باستقلالها النسبي عن التجارة الصينية، أثر عمليات بيع عامة في الأسواق

الناشئة لتنخفض 1%.

ومقابل سلة من العملات، عاود الدولار الأميركي الاتجاه صوب ذروة ثلاث سنوات تقريباً وهو المستوى الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار مقابل اليورو إلى 1.0820 دولار ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2942 دولار، بينما استقطب الفرنك السويسري بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن أيضا وصعد 0.3% مع ارتفاع الدولار. ومقابل اليورو، استقر الفرنك عند أعلى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة.