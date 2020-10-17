كورونا يصيب وزيرة خارجية بلجيكا

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتها بكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت ويلمز على تويتر “نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي”. وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الوزيرة البلجيكية إنها ستدخل عزلا صحيا ذاتيا مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لكوفيد-19.

وكانت صوفي ويلمز قد حضرت في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورغ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بلوغ وتيرة تفشي كورونا مستوى غير مسبوق في عدد من الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة.