كورونا “يعطل الحياة” في الدول العربية

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في الدول العربية. وفي تطور جديد، أعلن ناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الخميس، اكتشاف 3 إصابات جديدة بالفيروس في رام الله ونابلس، ما يرفع إجمالي حصيلة المصابين إلى 47 مصابا.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول العربية لوقف انتشار الفيروس، دخل قرار إغلاق العاصمة الأردنية عمّان، صباح الخميس، حيز التنفيذ ضمن خطة مواجهة الفيروس.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت، الأربعاء، أنها ستغلق عمان وجميع المحافظات ومنع التنقل بينها، مع السماح بالتنقل داخلها للضرورة القصوى فقط، اعتباراً من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

واستثنت القوات المسلحة في قرارها الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة لها والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل وذلك بهدف إدامة الحياة اليومية للمواطنين، فيما طلبت من المواطنين اتباع كل التعليمات في مختلف الأوقات.

ويأتي قرار الإغلاق بعد تفعيل قانون الدفاع في الأردن، لمواجهة فيروس كورونا.

وفي الكويت، أعلنت السلطات الصحية عن شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 18، فيما تم تسجيل 6 إصابات جديدة، ما يرفع العدد إلى 148 حالة، بينها 3 حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة الكويتية، تم الإعلان عن إنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 574 حالة، فيما دعت السلطات هناك الجميع للبقاء في المنازل وعدم مخالطة الآخرين.

يأتي ذلك فيما دخل لبنان في إجراءات العزل، حيث توقفت الملاحة الجوية والبحرية وأقفلت الحدود البرية لمواجهة كورونا. هذا وأغلقت الأجواء اللبنانية مع هبوط آخر طائرة في مطار رفيق الحريري الدولي منتصف ليل الأربعاء، وذلك تطبيقا لقرار الحكومة بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السودان، أعلنت السلطات عن فتح مطار الخرطوم 48 ساعة لاستقبال المواطنين العالقين، وسيسمح القرار بمغادرة رعايا الدول العالقين بالسودان، وعودة السودانيين العالقين بالخارج والذين سيخضعون للإجراءات الصحية.

وسيبدأ فتح مطار الخرطوم الدولي من اليوم الخميس على أن ينتهي السبت.

هذا وأعلنت الجزائر تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 82، مع تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 8، بحسب ما أفادت به قناة “النهار” الجزائرية.

وأعلن المغرب أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مواجهة فيروس كورونا، ودعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأعلن وزير الصحة المغربي أن بلاده خصصت 44 مستشفى لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع 32 مركزا طبيا لتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.

وليل الأربعاء، أعلن المغرب تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب 54 حالة.