كورونا يعود لبايدن من جديد!

أثبتت الفحوص إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكوفيد-19 مرة أخرى صباح السبت فيما وصفه طبيب البيت الأبيض بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة محدودة من المرضى الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وقال البيت الأبيض إن بايدن (79 عاما) الذي عزل نفسه بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس في 21 يوليو تموز وخرج من العزل يوم الأربعاء، سيعود الآن إلى العزل مجددا وسيُلغي الرحلات المخطط لها إلى منزله في ويلمنجتون ورحلة عمل في ميشيجان.

كان بايدن قد شارك في فعاليات عامة يومي الأربعاء والخميس، لكنه لم يشارك في أي أحداث يوم الجمعة.

وقال بيان لطبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور إن الاختبارات جاءت إيجابية مجددا، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه كما أنه يشعر بأنه “على ما يرام تماما”.

وكانت الاختبارات قد أثبتت إصابة بايدن بالمرض قبل تسعة أيام ولكن الاختبارات جاءت سلبية مرتين في وقت سابق هذا الأسبوع،

وقال بايدن على تويتر بعد أن جاءت النتيجة إيجابية إن ذلك يمكن أن يحدث “لعدد قليل من الناس”.

وأضاف “ليس لدي أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي. ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريبا”.

وقال أوكونور إن اختبار بايدن كان سلبيا خلال الأيام الأربعة الماضية، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج نظرا لافتقاره للأعراض.

وسبق أن وصف بايدن إصابته بكوفيد-19 بأنها خفيفة وقال إنه بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل، وعزا الأعراض الخفيفة للمرض إلى اللقاحات والعلاجات الأخرى.