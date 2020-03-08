أخبار العالم

“كورونا” يقتحم دول جديدة

لا يزال فيروس “كورونا” المستجد مستمرا في اقتحام دول جديدة، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمراقبة حدودها وفرض قيود على السفر.

فقد أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من ليل السبت، أن المصابة امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، ونقلت إلى المستشفى السبت بعد أن قدمت من إيطاليا.

وتابعت: “نقلت الحالة من المطار بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمى وسعال ووهن عام”.

المزيد من الأخبار

شركة إيران للطيران توقف كل الرحلات لأوروبا حتى “إشعار…

بالصور.. سائح أمريكي يوثق رحلة علاجه من كورونا في مصر

وتعد إيطاليا واحدة من بؤر المرض المثيرة للقلق على مستوى العالم، مع أعداد كبيرة من حالات الإصابة والوفاة.

والسبت أعلنت الحكومة أن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” قفز بأكثر من 1200 حالة خلال 24 ساعة، وهذه أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين.

وارتفع عدد وفيات الفيروس المعدي في إيطاليا بواقع 36 حالة ليصل إلى 233، فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 567، أي بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن اليوم السابق.

وأصيب بالفيروس 5883 إيطاليا، فيما تماثل 589 منهم للشفاء التام.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

مقتحم السفارة الأميركية ومؤسس حزب الله قتله “كورونا”

أخبار العالم

السعودية تعلن اكتشاف 4 إصابات جديدة بكورونا

أخبار العالم

بالفيديو: المتحدث باسم وزير الصحة في إيران يتصبب عرقا أثناء تقديم إفادته اليومية عن…

أخبار العالم

الإعلان عن إصابة مرجع شيعي عراقي بارز بـ”كورونا”

أخبار العالم

مصر : بيان إثيوبيا حول سد النهضة يحمل إهانة غير مقبولة

أخبار العالم

اليمن..نزوح عشرات الآلاف من محافظة الجوف جراء القتال