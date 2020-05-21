كورونا يواصل تسجيل “أرقام كارثية” في البرازيل

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يتسارع في البرازيل انتشار وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، رغم تراجعه في أوروبا، فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء، تسجيل 888 وفاة جديدة إضافة إلى رقم قياسي يومي جديد بالإصابات بلغ 19951.

وبهذه الزيادة، يصل عدد الوفيات بسبب كورونا في البرازيل إلى 18859، وعدد المصابين إلى 291579، حتى بعد ظهر الأربعاء.

وأوصت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، باستخدام عقار كلوروكين المثير للجدل، الذي يدعم استعماله أيضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولخص المتقاعد غلبيرتو فرييرا في ريو دي جانيرو الوضع بالقول إن “بلدنا ينتقل من سيئ إلى أسوأ”.

وجاءت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، على عكس التفاؤل الذي أبداه الرئيس جاير بولسونارو، إذ بلغت 1179 وفاة.

وبضغط من الرئيس اليميني المتشدد، أوصت وزارة الصحة، الأربعاء، باستعمال كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين المشتق منه للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة.

وقال بولسونارو ساخرا، إن “اليمينيين يستعملون كلوروكين، واليساريين يستعملون لا توباينا”، والأخيرة هي مشروب غازي زهيد الثمن.

وأضاف أن “البطالة والجوع والفقر ستكون مستقبل من يدعمون طغيان الحجر الشامل”.

منظمة الصحة العالمية، ذكّرت من جهتها، الأربعاء، بأن الوباء لا يزال بعيدا عن الاحتواء، مع تسجيل حصيلة قياسية بلغت 106 ألاف إصابة جديدة في العالم خلال 24 ساعة.

وعلى غرار البرازيل، شهدت التشيلي تسارعا لانتشار العدوى، مع تجاوزها عتبة 50 ألف إصابة و544 وفاة، وتزامن ذلك مع اندلاع أعمال شغب في العاصمة سانتياغو.

في هذا الصدد، قال خورخي، وهو نجّار صار عاطلا عن العمل، إن الناس “ليس لهم وظائف، وهم محبوسون في منازلهم ولا يمكنهم الخروج للبحث عن عمل”.

ولكن، لا يزال شبح حدوث موجة عدوى ثانية قائما حول العالم.

فقد قال مصنّع السيارات الأميركي فورد، الأربعاء، إنه أجبر على غلق مصنعه في شيكاغو عقب يوم من إعادة فتحه، وذلك نتيجة اكتشاف إصابتين بكوفيد-19.