كورونا يواصل حصد ضحاياه حول العالم..الوفيات تلامس 1.4 مليون

يواصل فيروس كورونا المسجد حصد المزيد من ضحاياه ، حيث توفيّ مليون و393 ألفا و671 شخصا بفيروس كورونا منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”.

وجرى تسجيل 58 مليونا و985 ألفا و500 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 40 مليونا و766 ألفا و904 مصابين ، حتى الإثنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

برنامج للتطعيم في إسبانيا وألمانيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، إن إسبانيا ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير/كانون الثاني وتتوقع تغطية قطاع كبير من السكان في غضون ستة أشهر.

وأضاف أن إسبانيا وألمانيا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي لديهما خطة تطعيم كاملة.

وأكد “سانتشيث” في مؤتمر صحفي بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين أن “الحملة ستبدأ في يناير/ كانون الثاني وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم”، مضيفا: “سيكون بوسع قطاع كبير جدا من السكان الحصول على تطعيم، مع كل الضمانات، في النصف الأول من العام”.

وقال “سانتشيث” إن إسبانيا ستنفذ استراتيجية عامة واحدة تبدأ “بالمجموعات ذات الأولوية” مضيفا أنه سيقدم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وأضاف “أمامنا بضعة أشهر صعبة ولكن تم رسم خارطة الطريق”.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني في أوروبا الغربية بعد فرنسا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حيث سجلت نحو 1.5 مليون حالة إصابة و46619 حالة وفاة.

255 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية زيادة يومية أخرى بلغت أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا وذلك بعد يوم من تشديدها قواعد التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثالثة من العدوى.

وبلغ العدد اليومي للإصابات 255 حالة جديدة نزولا من 330 حالة تم تسجيلها، الأحد، بعد أن ظل عدد الإصابات يحوم فوق 300 حالة لمدة خمسة أيام متتالية، وهو مستوى لم تشهده كوريا الجنوبية منذ أغسطس/آب، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال المسؤولون إن الأرقام تميل إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب قلة الاختبارات.

وعززت الحكومة قواعد التباعد في العاصمة سيؤول والمناطق المجاورة، يوم الأحد، وأغلقت الحانات والنوادي الليلية وفرضت قيودا على التجمعات الدينية وتناول الطعام في المطاعم ابتداء من يوم الثلاثاء.

ارتفاع الإصابات في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 9187 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و303 حالات وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و41875 وحالات الوفاة إلى 101676.

ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

11 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني نزولا من 17 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت إن تسعا من تلك الحالات واردة من الخارج في حين تم تسجيل حالتين منقولتين محليا في شنغهاي.

وأضافت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بلا أعراض مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86442 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.