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كورونا يوجه ضربة موجعة لأكبر مصنع للقفازات الطبية في العالم

منذ 7 دقائق
عامل في مصنع توب غلاف

عامل في مصنع توب غلاف

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وجه فيروس كورون المستجد ضربة موجعة لأكبر مصنع للقفازات الطبية في العالم ،الذي حقق أرباحا قياسية خلال فترة تفشي الوباء.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية، فقد تم الإعلان عن إصابة نحو ألف عامل في مصانع شركة “توب غلاف” خلال يوم واحد فقط، مما يرفع إجمالي المصابين في المصانع إلى 2500.

وأجبر هذا التفشي الكبير لوباء كورونا الشركة الماليزية، على إغلاق 28 من أصل 41 مصنعا تابعا لها بصورة مؤقتة.

ورغم أن الشركة متخصصة في صناعة القفازات الطبية، فإنها كثفت جهودها هذا العام لإنتاج الكمامات أيضا، من أجل تلبية الطلب العالمي الكبير على هذه السلعة التي باتت ضرورية.

وقال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب: “بناء على نصيحة وزارة الصحة، تم الاتفاق على إغلاق 28 مصنعا لشركة توب غلاف بصورة تدريجية، للسماح بإجراء فحوص للعمال وإخضاعهم للحجر الصحي”.

وذكرت الشركة في بيان لها: “ستتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية لتنفيذ الإيقاف المؤقت، وقد بدأ إغلاق المصانع بالفعل”.

وأضافت أن حوالى 5700 عامل خضعوا للفحص بالفعل، فيما سيخضع الباقون لاختبارات مماثلة.

ولم تذكر الشركة كيف ستؤثر عمليات الإغلاق على قدرتها على تلبية الطلبات، علما أن القدرة الانتاجية للشركة تبلغ 70 مليار قطعة من القفازات والكمامات سنويا.

وذكرت “فوكس نيوز” أن كثيرا من عمال الشركة الماليزية يأتون من نيبال ويعيشون في مجمعات سكنية مزدحمة، مما يزيد من فرص التقاطهم عدوى كورونا.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت “رويترز” أن “توب غلاف” حققت أرباحا قياسية خلال الربع الثاني من 2020، بلغت نحو 1.29 مليار رنغت ماليزي (311 مليون دولار أميركي)، وهذا أكبر رقم تحققه الشركة في تاريخها.

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