كورونا يودي بحياة 37 طبيبا في إيطاليا

كشفت بيانات صحية في إيطاليا، يوم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 37 طبيبا، حتى الآن، فيما أصاب الوباء أكثر من 6 آلاف شخص من موظفي الصحة في البلد الأوروبي.

وقال اتحاد الأطباء المهنيين في إيطاليا، إن ثلاثة أطباء توفوا، يوم الأربعاء، في كل من مدن برغامو وفوغيا ونابولي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن 6025 شخص من العاملين في القطاع الصحي أصيبوا بالفيروس، مشكلين بذلك 8.3 في المئة من العدد الإجمالي للمصابين.

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي للأطباء المهنيين، فيليبو أنيلي، أن موظفي الصحة يواجهون “حربا” في كل يوم من جراء تفشي فيروس كورونا.

ونبه اتحاد الأطباء إلى أن حصيلة الوفيات وسط موظفي قطاع الصحة قد تكون أعلى بكثير، لأن بعضهم يفارقون الحياة بشكل مفاجئ أي قبل تشخيص الإصابة لديهم.

وذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن ممرضة إيطالية أقدمت على الانتحار بعدما تأكدت إصابتها بالفيروس وخشيت أن تكون قد نقلت العدوى إلى آخرين.

وكانت الممرضة الراحلة، دانييلا تريزي، البالغة 34 سنة، تعمل في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، في مستشفى بإقليم لومباردي، وهو من المناطق الأكثر تأثرا بالمرض.

وتشكل إصابة موظفي قطاع الصحة، ضربة كبيرة لجهود تطويق المرض، نظرا إلى الحاجة الملحة إلى الأطباء والممرضين في الوقت الحالي، لأن أي نقص، يعني أن مرضى كثيرين لن يجدوا من سيعتني بهم.