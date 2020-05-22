كورونا.. 2642 إصابة جديدة بالسعودية و 9 وفيات جديدة في الكويت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، بإجمالي عدد إصابات مسجلة، بلغ 67,719 إصابة.

وأكدت الوزارة تسجيل 13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس ”كورونا“، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 364 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 2963 حالة شفاء جديدة من ”كورونا“، ليرتفع الإجمالي إلى 39,003 حالة.

164 إصابة جديدة بـ”كورونا” في البحرين

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 4322 حالة.

وسجلت ”الصحة“ تعافي 131 حالة مصابة بفيروس ”كورونا“، بإجمالي حالات تعافي 4004 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس ”كورونا“ في البحرين، 12 وفاة.

الكويت.. 9 وفيات و955 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الجمعة، عن تسجيل 955 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد – 19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة 19,564 حالة.

وأكدت الوزارة وفاة 9 حالات مصابة بـ“كورونا“ خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي عدد وفيات وصل إلى 139.

كما سجلت الكويت 310 حالات شفاء من الفيروس، ليصل عدد حالات التعافي الإجمالي إلى 5,515 حالة.

وفاة و424 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عموم السلطنة خلال الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة العُمانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إنه تم ”تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة 6794 حالة“.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن سبعيني، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لمن قضوا نتيجة الفيروس، منذ ظهوره في السلطنة، 32 شخصا، في حين تعافت 1821 حالة.