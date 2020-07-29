كورونا.. 854 وفاة جديدة بالمكسيك و101 إصابة في الصين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سجلت العديد دول العالم، إصابات جديدة بفيروس كورونا الساعات الأربع والعشرين الأخيرة .

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 7208 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و854 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 402697 والوفيات إلى 44876.

ولدى المكسيك رابع أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم، وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من إحصاء حالات الإصابة المؤكدة.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة، الأربعاء، إن البلاد سجلت 101 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي، وذلك أعلى عدد إصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن من بين الإصابات 89 في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب البلاد، وإصابة واحدة في بكين وثلاث حالات لقادمين من الخارج.

وسجلت الصين 27 حالة دون أعراض، نزولا من 34 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الثلاثاء بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 84060 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

وأظهر إحصاء رويترز، أن وفيات فيروس كورونا اليومية في الولايات المتحدة تجاوزت 1200 حالة، الثلاثاء، لأول مرة منذ مايو/ أيار الماضي.

وسجلت كاليفورنيا وفلوريدا، وهما من أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية يوم الثلاثاء.

وسجلت الولايتان 362 وفاة من أصل 1227 حالة وفاة جديدة، كما شهدت ولايات أركنسو ومونتانا وأوريجون زيادة قياسية يومية في وفيات كوفيد-19.

وفقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 150 ألف شخص إجمالا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى رقم للوفيات في العالم.