كوريا الجنوبية.. أمطار غزيرة تسبب انهيارات أرضية وتبطئ القطارات السريعة

علقت شركة السكك الحديدية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، عمل بعض خطوط القطارات المنتظمة وبطّأت حركة القطارات فائقة السرعة جراء هطول أمطار غزيرة في المنطقة الوسطى أحدثت سيولا وانهيارات أرضية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن مدينة جونسان شهدت هطول أمطار بلغ منسوبها نحو 100 مليمتر خلال ساعة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وهطلت أمطار في عدد من المناطق بالمنطقة الوسطى بلغ منسوبها أكثر من 200 مليمتر يوميا.

وذكرت وزارة الداخلية أن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم، وقالت أيضا إن ممتلكات وطرق وبنية تحتية تعرضت لأضرار بالغة. وأضافت أن هناك تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية في أكثر من 50 منطقة، كما نزح أكثر من 3500 شخص.

وقالت شركة كوريل، خدمة السكك الحديدية الوطنية، إنه تم تعليق قطارات سيماول وموجونجوا على ستة طرق إقليمية مركزية، مع توقف بعض الخدمات لبضع ساعات والبعض الآخر حتى منتصف الليل.

وأضافت كوريل أن القطارات فائقة السرعة (الطلقة) تعمل لكن بسرعات منخفضة في بعض المناطق.

وشهر يوليو تموز هو موسم الرياح الموسمية سنويا في كوريا الجنوبية، كما شهد ظواهر جوية متطرفة في أشهر الصيف في السنوات الماضية، وهو ما قال الرئيس يون سوك يول إنه يجب توقعه بسبب تغير المناخ.