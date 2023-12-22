كوريا الجنوبية أوصت سفنها بعدم المرور عبر البحر الأحمر

أوصت كوريا الجنوبية شركات الشحن البحري بتغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور عبر البحر الأحمر لضمان سلامة سفنها وطواقمها وسط هجمات الحوثيين المتزايدة على السفن التجارية، بحسب “روسيا اليوم”.

وعقدت وزارة المحيطات والثورة السمكية أمس اجتماعا لمراجعة وضع السفن بالقرب من البحر الأحمر في سيول، من أجل تفقد حالة السفن في البحر الأحمر.

وشرحت الحكومة التطورات الجارية في البحر الأحمر، والإجراءات الأمنية للحكومة، واستمعت إلى صعوبات الشركات المحلية وإجراءاتها.

وقال وزير المحيطات جو سيونغ-هوان إن :”نطلب تغيير المسارات حتى يتحسن الوضع لسلامة سفننا ومواطنينا”، مؤكدا على أن “الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الملاحة البحرية الآمنة لسفننا من خلال التشاور الوثيق بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وصناعة الشحن البحري”.

وفي وقت سابق قال سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية نيكولاي كورشونوف :”إن الطريق البحري الشمالي يمكن أن يضمن الملاحة الآمنة للسفن التجارية التي تخشى عبور البحر الأحمر”.