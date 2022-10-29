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كوريا الجنوبية.. إصابة نحو 50 شخصًا في حادثة تدافع

منذ ساعة واحدة
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء بأن العشرات أصيبوا في تدافع وقع في سول، خلال تدفق حشد ضخم على منطقة في وسط العاصمة الكورية الجنوبية، للاحتفال بعيد الهالوين في وقت متأخر من مساء السبت 29 تشرين الأول.

وأضافت الوكالة أن فرق الإطفاء تقوم بمحاولات لإنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصًا في منطقة إيتايون في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة اللقطات.

هذا وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول” إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجّه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

    المصدر :
  • رويترز

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