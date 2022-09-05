كوريا الجنوبية.. السلطات تتأهب لإعصار قوي والشركات تقلّص عملياتها

رفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب من الأعاصير إلى أعلى مستوى لها، إذ أدى اقتراب الإعصار هينامور إلى إلغاء الرحلات وتعليق بعض العمليات التجارية وإغلاق المدارس.

وضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية جنوب البلاد، حيث اقترب الإعصار من الجنوب بسرعة 33 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يصل هينامور إلى اليابسة جنوب غربي مدينة بوسان الساحلية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد وصوله إلى جزيرة جيجو السياحية الاثنين 5 أيلول.

وقال الرئيس “يون سوك يول” إن البلاد على أهبة الاستعداد، وذلك بعد يوم من توجيه أوامره للسلطات ببذل قصارى جهدها لتقليل الأضرار الناجمة عن الإعصار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية “رياحًا شديدة وأمطارًا غزيرة في جميع أنحاء البلاد حتى يوم الثلاثاء بسبب الإعصار، مع توقعات بأمواج شديدة في المنطقة الساحلية”.

الى ذلك، أصدرت السلطات تحذيرات في مدن جوانجو وبوسان ودايجو وأولسان الجنوبية، وكذلك في جيجو، في حين رفع مركز تدابير مكافحة الكوارث والسلامة مستوى الإنذار من الأعاصير إلى أعلى مستوى في نظامه المكون من أربعة مستويات، وذلك لأول مرة في خمس سنوات.

وشهدت مدينة بوسان والمناطق المجاورة هطول أمطار طوال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع المزيد في أنحاء البلاد اليوم وغدا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بالرغم من إجلاء أكثر من 100 شخص كما تضررت بعض المرافق من جراء الفيضانات.

كذلك، ذكرت شركات هيونداي للصناعات الثقيلة ودايو لبناء السفن والهندسة البحرية وسامسونغ للصناعات الثقيلة أنها ستعلّق العمليات في وقت مبكر من صباح الثلاثاء 6 أيلول.

وألغت الخطوط الجوية الكورية وشركة آسيانا معظم رحلاتهما إلى جزيرة جيجو، في حين ألغت شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل اير سول وجين اير بعض رحلاتها.