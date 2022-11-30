كوريا الجنوبية.. انخفاض الإنتاج الصناعي لأدنى مستوى في 30 شهرا

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية انخفض بأكبر قدر في 30 شهرا في أكتوبر، مع تراجع مبيعات التجزئة أيضا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي طويلة الأمد .

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، بعد انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية.

ويمثل هذا الرقم أكبر انخفاض منذ أن انخفض بنسبة 1.8 بالمئة في أبريل عام 2020، في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأظهرت البيانات أن الإنتاج انخفض أيضا للشهر الرابع على التوالي.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع الإنتاج بنسبة 2.8 بالمئة.

وانخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 3.5 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، ويرجع ذلك أساسا الى انخفاض الإنتاج في قطاعي السيارات والآلات.

كما انخفض الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر، مسجلا أكبر تراجع منذ الانخفاض البالغ 1 بالمئة المسجل في ديسمبر عام 2020.

وقال يو وون -سون ، أحد كبار مسؤولي الإحصاء الكوريين: “كان الإنتاج من صناعات التعدين والتصنيع بطيئًا، وتباطأ إنتاج الخدمات ومبيعات التجزئة، مما أدى إلى ضعف الانتعاش وتحسين الاقتصاد”، بحسب وكالة يونهاب الرسمية.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، انخفضت بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري في شهر أكتوبر، وظل الاستثمار في المرافق دون تغيير تقريبا عن الشهر السابق.

وقال “يو” إن الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية قد يتراجع أكثر، خاصة في قطاع التصنيع لمنتجات التصدير.

وأضاف” القضية الرئيسية هي ما إذا كان الطلب المحلي سيحافظ على الانتعاش أم لا، ولكن مع استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، فإن حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن الاتجاه الاقتصادي المستقبلي”.

وشهدت كوريا الجنوبية تضخما سريعا، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

ورفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية معدل الفائدة الأساسي الى 2.75 نقطة مئوية بمجموعه منذ أغسطس من العام الماضي لترويض التضخم، يبلغ معدل الفائدة الأساسي حاليا 3.25 بالمئة.