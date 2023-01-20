كوريا الجنوبية.. اندلاع حريق في منطقة عشوائية واجلاء المئات

اجتاح حريق جزءا من منطقة عشوائية في سول عاصمة كوريا الجنوبية الجمعة وأتى على 60 منزلا، كثير منها مُشيد من الورق المقوى والخشب، مما اضطر السلطات إلى إجلاء حوالي 500 شخص.

واستغرقت خدمات الطوارئ خمس ساعات لإخماد الحريق، الذي اندلع قبل الفجر في قرية جوريونج الفقيرة التي تقع على الجانب الآخر من طريق سريع قادم من حي جانجنام الراقي في سول. وقال مسؤولون إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وتعد جوريونج، التي يقطنها حوالي ألف شخص، واحدة من آخر المناطق العشوائية المتبقية في العاصمة وأصبحت رمزا لعدم المساواة في رابع أكبر اقتصاد بآسيا.

وانضمت عشر طائرات هليكوبتر ومئات من رجال الإطفاء والشرطة والقوات إلى الجهود المبذولة لإخماد النيران التي دمرت تقريبا عُشر ما يزيد عن 600 منزل في جوريونج، وفقا لمسؤولين.

وكشفت الحكومة النقاب عن خطط لإعادة التطوير وإعادة التوطين بعد حريق هائل اندلع في أواخر عام 2014، لكن هذه الجهود لم تحرز تقدما يذكر وسط حالة الشد والجذب المستمرة منذ عقود بين ملاك الأراضي والسكان والسلطات.

وزار رئيس بلدية سول أوه سي هون القرية وطلب من المسؤولين الاستعداد لنقل العائلات المتضررة.