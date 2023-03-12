كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق صاروخا من غواصة

ال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من غواصة صباح اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تحلل التفاصيل الخاصة بعملية الإطلاق.

وفي الأشهر الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية، بما في ذلك إطلاق صاروخ هواسونغ-17 طويل المدى، والذي تم تصميمه لحمل رؤوس حربية متعددة.

وتم تصميم العديد من عمليات الإطلاق لتطوير أسلحة استراتيجية ذات “أولوية قصوى” بموجب خطة مدتها خمس سنوات تم وضعها في مؤتمر حزب العمال.

وتشمل القائمة أسلحة نووية تكتيكية وصاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات ورؤوسا حربية فرط صوتية وغواصات تعمل بالطاقة النووية وقمرا صناعيا للاستطلاع.