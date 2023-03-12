الأثنين 20 شعبان 1444 ﻫ - 13 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق صاروخا من غواصة

منذ 40 دقيقة
كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

A A A
طباعة المقال

ال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من غواصة صباح اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن وكالات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تحلل التفاصيل الخاصة بعملية الإطلاق.

وفي الأشهر الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية ذات القدرات النووية، بما في ذلك إطلاق صاروخ هواسونغ-17 طويل المدى، والذي تم تصميمه لحمل رؤوس حربية متعددة.

وتم تصميم العديد من عمليات الإطلاق لتطوير أسلحة استراتيجية ذات “أولوية قصوى” بموجب خطة مدتها خمس سنوات تم وضعها في مؤتمر حزب العمال.

وتشمل القائمة أسلحة نووية تكتيكية وصاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات ورؤوسا حربية فرط صوتية وغواصات تعمل بالطاقة النووية وقمرا صناعيا للاستطلاع.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

غرق قارب- أرشيفية
غرق 22 شخصا في انقلاب قارب قبالة مدغشقر
البابا فرنسيس
نيكاراغوا تعلن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الفاتيكان
زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زعيم "فاغنر" الروسية يكشف عن طموحه.. "جيش ذي أيديولوجية"

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
جندي من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
خطير حقاً.. فيديو لضربة أوكرانية تمحو منظومة دفاع روسية متطورة