كوريا الجنوبية تتعهد بتطوير وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء 27/12/2022 بإنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة، منتقدا الرد العسكري على اختراق الحدود من قبل الطائرات الكورية الشمالية المسيرة.

وعبرت خمس طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود إلى كوريا الجنوبية أمس الاثنين، مما دفع سول إلى إرسال طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية ومحاولة إسقاطها، في أول اختراق من نوعه منذ عام 2017.

وأعاد الحادث طرح تساؤلات حول الدفاعات الجوية لكوريا الجنوبية في وقت تحاول فيه كبح جماح التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وأطلق الجيش طلقات تحذيرية ونحو 100 طلقة من طائرة هليكوبتر مزودة بمدفع رشاش، لكنه فشل في إسقاط أي من الطائرات المسيرة أثناء تحليقها فوق عدة مدن كورية جنوبية، بما في ذلك العاصمة سول، لمدة خمس ساعات تقريبا.

وقال يون في اجتماع لمجلس الوزراء إن “الحادث أظهر نقصا كبيرا في استعداد جيشنا وتدريبه على مدى السنوات العديدة الماضية وأكد بوضوح الحاجة إلى مزيد من الاستعداد والتدريب المكثف”.

وألقى يون باللوم على عدم الاستعداد لسياسة سلفه “الخطيرة” تجاه كوريا الشمالية، والتي اعتمدت على “النوايا الحسنة” لبيونجيانج والاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 الذي يحظر الأنشطة العدائية في المناطق الحدودية.