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كوريا الجنوبية تتقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023

منذ 38 دقيقة
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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الاثنين الواقع في 20 حزيران أن كوريا الجنوبية ستتقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من التنظيم.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في يونيو حزيران ويوليو تموز العام المقبل لكنها تخلت عن التنظيم بسبب الوضع الخاص بكوفيد-19 في البلاد.

ودعا الاتحاد الآسيوي للعبة الدول الأخرى الراغبة في التنظيم لتقديم عروضها وحدد 30 يونيو حزيران موعدا نهائيا لتقديم خطاب إبداء الاهتمام.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في موقعه الرسمي “يؤكد الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم رغبته في التقدم بعرض لاستضافة كأس آسيا 2023”.

وأضاف الاتحاد أنه سيبدأ على الفور تجهيز الطلب بالملاعب المقترحة وأماكن الإقامة.

    المصدر :
  • رويترز

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