الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة مُسيّرات كوريا الشمالية

منذ 6 دقائق
عناصر من جيش كوريا الجنوبية

عناصر من جيش كوريا الجنوبية

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من المقرر أن يجري الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، تدريبات لتعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المحتملة للطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية، حسبما قال مسؤولون في سيول، حيث تعهدت كوريا الجنوبية بتبني نهج «حازم» لمواجهة التحدي الأمني المتجدد.

وتم الترتيب للتدريبات بعد أن فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط خمس طائرات كورية شمالية مسيرة انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم الاثنين، في عملية تسلل أثارت تساؤلات حول وضع استعدادها.

ومن المتوقع أن يتم التركيز على تعبئة مروحيات الجيش وطائرات القوات الجوية وأجهزة الكشف لعملية متكاملة تستند إلى سيناريوهات التسلل عبر الحدود بواسطة المركبات الجوية بدون طيار في كوريا الشمالية.

وفي خطة دفاعية متوسطة الأجل صدرت أمس، قالت وزارة الدفاع إنها تخطط لإنفاق ما مجموعه 560 مليار وون (441 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمجموعة من المشاريع المضادة للطائرات المسيرة، بما في ذلك نشر نظام أسلحة ليزر.

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