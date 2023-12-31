كوريا الجنوبية تحذر زعيم كوريا الشمالية: إذا استخدم أسلحة نووية فإن "مصيره الهلاك"

حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأحد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من اتخاذ قرار باستخدام أسلحة نووية ضد سول وقالت إن ذلك يعني أن “مصيره سيكون الهلاك”.

وأضافت أن تطوير بيونجيانج لأسلحة نووية وصواريخ يأتي على حساب معاناة شعب كوريا الشمالية ونددت بخططها المضي قدما في تلك الأنشطة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قبل أيام أن الزعيم كيم جونج أون أمر الجيش وقطاع صناعة الذخائر والأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها بتحركات عدوانية غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة.

وخلال حديث عن التوجهات السياسية للعام الجديد في اجتماع للحزب الحاكم يوم الأربعاء، قال كيم أيضا إن بيونجيانج ستوسع تعاونها الاستراتيجي مع الدول “المستقلة المناهضة للإمبريالية”.

وعلقت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بالقول إن الزعيم “حدد المهام القتالية للجيش الشعبي وقطاعات صناعة الذخائر والأسلحة النووية والدفاع المدني من أجل تسريع الاستعدادات للحرب بصورة أكبر”.

وتعمل كوريا الشمالية على توسيع علاقاتها مع دول من بينها روسيا، وتتهم واشنطن بيونجيانج بتزويد موسكو بمعدات عسكرية تستخدمها في حربها مع أوكرانيا، فيما تقدم روسيا دعما فنيا لمساعدة كوريا الشمالية على تطوير قدراتها العسكرية.