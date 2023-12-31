الأحد 18 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 31 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية تحذر زعيم كوريا الشمالية: إذا استخدم أسلحة نووية فإن "مصيره الهلاك"

منذ 32 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأحد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من اتخاذ قرار باستخدام أسلحة نووية ضد سول وقالت إن ذلك يعني أن “مصيره سيكون الهلاك”.

وأضافت أن تطوير بيونجيانج لأسلحة نووية وصواريخ يأتي على حساب معاناة شعب كوريا الشمالية ونددت بخططها المضي قدما في تلك الأنشطة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قبل أيام أن الزعيم كيم جونج أون أمر الجيش وقطاع صناعة الذخائر والأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها بتحركات عدوانية غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة.

وخلال حديث عن التوجهات السياسية للعام الجديد في اجتماع للحزب الحاكم يوم الأربعاء، قال كيم أيضا إن بيونجيانج ستوسع تعاونها الاستراتيجي مع الدول “المستقلة المناهضة للإمبريالية”.

وعلقت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بالقول إن الزعيم “حدد المهام القتالية للجيش الشعبي وقطاعات صناعة الذخائر والأسلحة النووية والدفاع المدني من أجل تسريع الاستعدادات للحرب بصورة أكبر”.

وتعمل كوريا الشمالية على توسيع علاقاتها مع دول من بينها روسيا، وتتهم واشنطن بيونجيانج بتزويد موسكو بمعدات عسكرية تستخدمها في حربها مع أوكرانيا، فيما تقدم روسيا دعما فنيا لمساعدة كوريا الشمالية على تطوير قدراتها العسكرية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني: بكين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي في 2024
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
غزة تحت النار
الحكومة الإسرائيلية: مستعدون للسماح للسفن بإيصال المساعدات إلى شواطئ غزة
جنود من جيش الاحتلال في غزة
غزة تحت النار
صحف عالمية: سمعة أميركا انتكست بسبب غزة

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية على سوريا
قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مليشيات إيرانية قرب مطار حلب
صور نشرتها حماس لأنفاقها (رويترز)
غزة تحت النار
صحيفة لوتان: أنفاق حماس على وشك الإغلاق اليوم على الجيش الإسرائيلي
من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر
غزة تحت النار
تحقيق لـ"نيويورك تايمز": أين كان الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر ؟