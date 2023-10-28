كوريا الجنوبية تحيي ذكرى ضحايا تدافع بدلا من الاحتفال بالهالوين

بعد مرور عام على حادث التدافع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 خلال الاحتفال بالهالوين في كوريا الجنوبية، ساد الهدوء منطقة إتيوان المعروفة بأنشطة الترفيه الليلية اليوم السبت وحل الحداد على القتلى محل الاحتفالات المعتادة.

وعادة ما تشهد الأيام التي تسبق الهالوين تزيين الأزقة التي تضم أشهر النوادي الليلية والحانات في المنطقة، لكن الملصقات والزهور التي تحيي ذكرى هؤلاء الذين رحلوا حلت مكان الزينة هذا العام، بينما احتفل الشبان في أماكن أخرى.

وأدى تزايد الحشود في فترة الاحتفال العام الماضي إلى التدافع في زقاق ضيق في إتيوان، لتقع كارثة ألقى العديد من الناس في سول باللوم فيها على قلة الاستعدادات وإجراءات السيطرة على الحشود مع عدم الاستجابة لاستغاثات مبكرة للمساعدة. وكان معظم القتلى من الشبان في العشرينات والثلاثينات من العمر.

ولم تحظر التجمعات في إتيوان خلال الهالوين هذا العام، وتجري السلطات والشرطة تدريبات على السيطرة على الحشود تشمل شبكة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تضم ما يقرب من ألف كاميرا للمراقبة قبل الذكرى السنوية الأولى للكارثة.

ويبحث الكثيرون عن أماكن أخرى للاحتفال بالهالوين.

ودفعت مأساة العام الماضي الشرطة إلى إجراء تحقيق انتهى بالاعتراف بالإهمال وضعف استجابة السلطات وإحالة 23 مسؤولا للمحاكمة، لكن لم يستقل أي من كبار المسؤولين الحكوميين أو تتم إقالتهم على خلفية الكارثة.