كوريا الجنوبية تختبر "الصاروخ الغامض"

نشرت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة، يوم الإثنين، تسجيلًا مصورًا لأحدث اختبار لصاروخ يعمل بالوقود الصلب.

فقد أكد جيش كوريا الجنوبية أنّه أجرى تجارب على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب الجمعة، بعد أن أثار إطلاقه غير المعلن ذعرًا بين العامة لفترة وجيزة من ظهور ما يشتبه في كونه جسمًا طائرًا غامضًا أو إطلاق صاروخ كوري شمالي.

كما قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، إنّ إطلاق الصاروخ جزء من مساعيها لبناء قدرة مراقبة فضائية وتعزيز أسلوبها الدفاعي.

إلى ذلك، نقلت أسوشيتد برس عن المصدر أنها لم تخطر عامة الناس بعملية الإطلاق مقدمًا لأنها تنطوي على مسائل أمنية عسكرية حساسة.

فيما أمكن رؤية شكل لولبي باللونين الأبيض والأحمر المتلألئ يدور خلف ضوء أبيض ساطع في أجزاء من سماء كوريا الجنوبية مساء الجمعة.

كذلك ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت في كوريا الجنوبية برسائل مواطنين قالوا إنهم رأوا جسمًا يحلق أو بخارًا بألوان قوس قزح أو أضواء غامضة أخرى.

هذا وتلقت مكاتب الطوارئ والشرطة في البلاد مئات التقارير من المواطنين عن مشاهدة جسم طائر مريب وأضواء غامضة في جميع أنحاء البلاد، بحسب وسائل الإعلام المحلية.