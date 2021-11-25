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كوريا الجنوبية تدرس حظر تناول لحوم الكلاب

25 - نوفمبر - 2021
كوريا الجنوبية من الدول التي تسمح بأكل لحوم الكلاب

كوريا الجنوبية من الدول التي تسمح بأكل لحوم الكلاب

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبيةـ اليوم الخميس، عن البدء بشكل رسمي بمناقشات تهدف إلى حظر تناول لحوم الكلاب، بعد أن اقترح الرئيس، مون جيه-إن، مراجعة ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، كيم بو-كيوم، في سبتمبر.

وبينما دعا نشطاء حقوق الحيوان منذ مدة طويلة إلى وقف هذا التقليد الذي “يمثل إحراجا دوليا”، فقد عارض التقليديون الحظر قائلين إنه ممارسة كورية، وإنه يجب السماح للناس بتناول ما يريدون.

وتلقت الخطوة دفعة جديدة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، حيث تعهد العديد من المرشحين، بما في ذلك، لي جاي ميونغ، حاكم مقاطعة كيونج جي الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، ومنافس رئاسي بارز من حزب مون، بالضغط من أجل فرض حظر على تناول لحوم الكلاب من خلال الإجماع الاجتماعي.

وأظهر استطلاع أجرته شركة “نيلسن” لصالح Humane Society International في عام 2020 أن حوالي 84% من الكوريين الجنوبيين لم يستهلكوا أبدا لحوم الكلاب ولا يعتزمون تناولها في المستقبل القريب. كما وجد الاستطلاع أن 59% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون حظر تناول لحوم الكلاب.

لكن استطلاعا آخر أجرته شركة Realmeter أظهر أن الناس منقسمون بشدة بشأن الحظر، حيث أيد 38.6% الخطوة وعارضها 48.9%.

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